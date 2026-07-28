Двох військових зі "Скелі" підозрюють у катуванні побратимів

Двоє військових медичної роти полку "Скеля" самостійно "покарали" побратимів за нібито порушення дисципліни, жорстоко побивши й замкнувши їх у господарській будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
У травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого там режиму. Після цього чоловіків відправили назад до медичної роти полку "Скеля".
Товариші по службі вирішили самостійно покарати їх за нібито порушення дисципліни.
Підозрювані завдали потерпілим численних ударів, а потім замкнули їх у господарській будівлі, де знущання продовжилися.
Обох фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами.
Йдеться про частину 2 статті 127 та частину 3 статті 406 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, це не перший скандал довкола 425-го окремого штурмового полку "Скеля" - раніше вже фіксували інші випадки нестатутних стосунків у підрозділі.
Так, молодшого сержанта цього ж полку запідозрили у побитті капелана і підполковника.
У травні 2025 року він вдарив капелана під час конфлікту на Харківщині, а місяцем пізніше в Барвінковому побив підполковника, зламавши йому ребро.
Тим часом суд обрав для цього військового запобіжний захід. Печерський районний суд Києва відправив його під варту без права застави до 7 вересня 2026 року.