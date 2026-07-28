Двох військових зі "Скелі" підозрюють у катуванні побратимів

Що сталося на Кіровоградщині

У травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого там режиму. Після цього чоловіків відправили назад до медичної роти полку "Скеля".

Товариші по службі вирішили самостійно покарати їх за нібито порушення дисципліни.

Побиття та незаконне утримання

Підозрювані завдали потерпілим численних ударів, а потім замкнули їх у господарській будівлі, де знущання продовжилися.

Один із військових знепритомнів. Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.

Другого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його теж доставили до лікарні - з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Що загрожує підозрюваним

Обох фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами.

Йдеться про частину 2 статті 127 та частину 3 статті 406 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Скандали довгола полку "Скеля"

Нагадаємо, це не перший скандал довкола 425-го окремого штурмового полку "Скеля" - раніше вже фіксували інші випадки нестатутних стосунків у підрозділі.