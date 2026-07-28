Двоих военных из "Скалы" подозревают в пытках побратимов

Что произошло в Кировоградской области

В мае 2026 года двое военнослужащих были выписаны из больницы из-за нарушения установленного там режима. После этого мужчин отправили обратно в медицинскую роту полка "Скала".

Сослуживцы решили самостоятельно наказать их за якобы нарушение дисциплины.

Избиение и незаконное содержание

Подозреваемые нанесли потерпевшим многочисленные удары, а затем заперли их в хозяйственном здании, где издевательства продолжились.

Один из военных потерял сознание. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями.

Второго потерпевшего незаконно удерживали почти сутки. Впоследствии его тоже доставили в больницу – с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.

Что чревато подозреваемым

Оба фигуранта задержаны. Им сообщили о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что сопровождалось избиением и издевательством над несколькими лицами.

Речь идет о части 2 статьи 127 и части 3 статьи 406 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Скандалы длинного полка "Скала"

Напомним, это не первый скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скала" - ранее уже фиксировали другие случаи неуставных отношений в подразделении.