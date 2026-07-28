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Двоих военных из "Скалы" подозревают в пытках побратимов

12:13 28.07.2026 Вт
2 мин
Военнослужащие устроили самосуд из-за мелкого нарушения со стороны побратимов
aimg Елена Чупровская
Фото: ДБР сообщило о подозрении военным (Getty Images)

Двое военных медицинской роты полка "Скала" самостоятельно "наказали" побратимов за якобы нарушение дисциплины, жестоко избив и заперев их в хозяйственном здании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Что произошло в Кировоградской области

В мае 2026 года двое военнослужащих были выписаны из больницы из-за нарушения установленного там режима. После этого мужчин отправили обратно в медицинскую роту полка "Скала".

Сослуживцы решили самостоятельно наказать их за якобы нарушение дисциплины.

Избиение и незаконное содержание

Подозреваемые нанесли потерпевшим многочисленные удары, а затем заперли их в хозяйственном здании, где издевательства продолжились.

  • Один из военных потерял сознание. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями.
  • Второго потерпевшего незаконно удерживали почти сутки. Впоследствии его тоже доставили в больницу – с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.

Что чревато подозреваемым

Оба фигуранта задержаны. Им сообщили о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что сопровождалось избиением и издевательством над несколькими лицами.

Речь идет о части 2 статьи 127 и части 3 статьи 406 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Скандалы длинного полка "Скала"

Напомним, это не первый скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скала" - ранее уже фиксировали другие случаи неуставных отношений в подразделении.

Так, младшего сержанта этого же полка заподозрили в избиении капеллана и подполковника.

В мае 2025 года он ударил капеллана во время конфликта в Харьковской области, а месяцем позже в Барвенково избил подполковника, сломав ему ребро.

Тем временем суд избрал для этого военного меру пресечения. Печерский районный суд Киева отправил его под стражу без залога до 7 сентября 2026 года.

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