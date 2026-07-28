Двоих военных из "Скалы" подозревают в пытках побратимов

Двое военных медицинской роты полка "Скала" самостоятельно "наказали" побратимов за якобы нарушение дисциплины, жестоко избив и заперев их в хозяйственном здании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
В мае 2026 года двое военнослужащих были выписаны из больницы из-за нарушения установленного там режима. После этого мужчин отправили обратно в медицинскую роту полка "Скала".
Сослуживцы решили самостоятельно наказать их за якобы нарушение дисциплины.
Подозреваемые нанесли потерпевшим многочисленные удары, а затем заперли их в хозяйственном здании, где издевательства продолжились.
Оба фигуранта задержаны. Им сообщили о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что сопровождалось избиением и издевательством над несколькими лицами.
Речь идет о части 2 статьи 127 и части 3 статьи 406 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, это не первый скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скала" - ранее уже фиксировали другие случаи неуставных отношений в подразделении.
Так, младшего сержанта этого же полка заподозрили в избиении капеллана и подполковника.
В мае 2025 года он ударил капеллана во время конфликта в Харьковской области, а месяцем позже в Барвенково избил подполковника, сломав ему ребро.
Тем временем суд избрал для этого военного меру пресечения. Печерский районный суд Киева отправил его под стражу без залога до 7 сентября 2026 года.