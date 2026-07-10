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Зламав щелепу капелану і ребро підполковнику: ДБР затримало військового зі "Скелі"

15:41 10.07.2026 Пт
2 хв
Обидва потерпілих опинилися в лікарні
aimg Валерія Абабіна
Зламав щелепу капелану і ребро підполковнику: ДБР затримало військового зі "Скелі" Фото: Військовий Скелі затриманий за побиття колег (dbr.gov.ua)
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Молодший сержант зі скандального полку "Скеля" опинився під підозрою у побитті двох військових старших за званням - капелана і підполковника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Побитий капелан

Перший випадок стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл на Ізюмщині. Тоді до місця, де тимчасово стояла "Скеля", приїхали бійці іншого підрозділу - вони поверталися з бойових завдань. Між військовими одразу виник конфлікт: не могли поділити, де кому розміщувати особовий склад і техніку.

Розборонити сторони спробував військовий капелан. Він запропонував не сваритися на місці, а винести суперечку на рівень командування. Замість цього отримав кілька ударів кулаком в обличчя. Наслідки - струс мозку, переламана щелепа, госпіталізація.

Побитий підполковник

Через місяць, у червні 2025 року в Барвінковому, за даними ДБР той самий молодший сержант накинувся вже на підполковника - офіцера, який був старшим за нього за військовим званням.

Спочатку збив його з ніг, а потім бив руками та ногами по голові й тулубу. У результаті - зламане ребро.

Що інкримінують

Військовому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 406 - порушення статутних правил взаємин між військовими, коли завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості;
  • ч. 4 ст. 405 - насильство щодо начальника, вчинене в умовах воєнного стану.

Зламав щелепу капелану і ребро підполковнику: ДБР затримало військового зі &quot;Скелі&quot;

Фото: Військовий "Скелі" затриманий за побиття колег (dbr.gov.ua)

Що каже ДБР

Директор ДБР Олексій Сухачов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" наголосив: справи по "Скелі" - в пріоритеті Бюро. Слідчі перевіряють усі оприлюднені у ЗМІ факти й дадуть правову оцінку діям кожного командира.

За його словами, окремі кримінальні провадження за фактами побиття бійців у полку почалися ще до гучної публікації в медіа.

Тепер слідчі з'єднують нові дані з тими, що вже мали, - і перевіряють усі можливі випадки насильства в підрозділі.

Нагадаємо, скандал навколо 425-го окремого штурмового полку "Скеля" розгорівся 23 червня, коли онлайн-медіа "Бабель" оприлюднило гучне розслідування про 25 смертей у навчальних центрах підрозділу за пів року та можливі катування мобілізованих.

Одразу після публікації ДБР відкрило кримінальну справу за фактом перевищення повноважень військовою посадовою особою в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК).

Уже наступного дня, 24 червня, командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час перевірок. У полк направили міжвідомчу комісію на чолі із заступником начальника Генштабу.

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