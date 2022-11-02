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Двох військових РФ засудили за знущання над жителями Чернігівської області

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Україна, Середа 02 листопада 2022 20:08
Двох військових РФ засудили за знущання над жителями Чернігівської області Фото: Двох військових РФ засудили за знущання над жителями Чернігівської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Новозаводський районний суд міста Чернігова засудив двох військових РФ за те, що вони били та знущались з мешканців Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"Під час окупації Чернігівської області на початку березня 2022 року, загарбники впродовж декількох тижнів били та знущались з місцевого жителя та його родини", - йдеться у повідомленні.

Росіяни приковували колишнього військового ЗСУ у холодну пору у спідньому до стовпа на подвір’ї на тривалий час. Також окупанти на очах у брата знущались з його молодшої сестри та бабусі, а саме намагались зґвалтувати 16-ти річну дівчину, били її прикладом по голові, душили, залякували та погрожували груповим зґвалтуванням іншими військовослужбовцями РФ.

"Зловмисники залишили подвір’я парубка тільки тоді, коли Збройні сили України почали деокуповувати Чернігівську область", - додали у ДБР.

Військовим обвинувачували у порушенні законів та звичаїв війни, жорстокому поводженні з цивільним населенням, застосуванні засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом. Суд визнав їх винними та призначив 12 та 10 років позбавлення волі. Наразі солдатів РФ оголошено у розшук. Покарання загарбники відбуватимуть з моменту затримання.

Нагадаємо, що у Київській області військовослужбовця РФ засуджено на 9 років позбавлення волі за те, що наказував грабувати мирних жителів та руйнувати їхні будинки.

Раніше ми писали, що мешканця Ізмаїла Одеської області засудили до 14 років ув'язнення за участь у терористичній організації "ЛНР" з 2014 року.

Також повідомлялося, що на Одещині гранатометника "ДНР" засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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