Двух военных РФ осудили за издевательство над жителями Черниговской области
Новозаводской районный суд города Чернигова осудил двух военных РФ за то, что они избивали и издевались над жителями Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДБР.
"Во время оккупации Черниговской области в начале марта 2022 года, захватчики в течение нескольких недель избивали и издевались над местным жителем и его семьей", - говорится в сообщении.
Россияне приковывали бывшего военного ВСУ в холодное время в нижнем белье к столбу во дворе на длительное время. Также оккупанты на глазах у брата издевались над его младшей сестрой и бабушкой, а именно пытались изнасиловать 16-летнюю девушку, били ее прикладом по голове, душили, запугивали и угрожали групповым изнасилованием другими военнослужащими РФ.
"Злоумышленники оставили двор парня только тогда, когда Вооруженные силы Украины начали деоккупировать Черниговскую область", - добавили в ДБР.
Военным обвиняли в нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с гражданским населением, применении средств ведения войны, запрещенных международным правом. Суд признал их виновными и назначил 12 и 10 лет лишения свободы. В настоящее время солдаты РФ объявлены в розыск. Наказание захватчики будут отбывать с момента задержания.
Напомним, что в Киевской области военнослужащий РФ осужден на 9 лет лишения свободы за то, что приказывал грабить мирных жителей и разрушать их дома.
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