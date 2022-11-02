Двух военных РФ осудили за издевательство над жителями Черниговской области

Новозаводской районный суд города Чернигова осудил двух военных РФ за то, что они избивали и издевались над жителями Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДБР.

"Во время оккупации Черниговской области в начале марта 2022 года, захватчики в течение нескольких недель избивали и издевались над местным жителем и его семьей", - говорится в сообщении.

Россияне приковывали бывшего военного ВСУ в холодное время в нижнем белье к столбу во дворе на длительное время. Также оккупанты на глазах у брата издевались над его младшей сестрой и бабушкой, а именно пытались изнасиловать 16-летнюю девушку, били ее прикладом по голове, душили, запугивали и угрожали групповым изнасилованием другими военнослужащими РФ.

"Злоумышленники оставили двор парня только тогда, когда Вооруженные силы Украины начали деоккупировать Черниговскую область", - добавили в ДБР.

Военным обвиняли в нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с гражданским населением, применении средств ведения войны, запрещенных международным правом. Суд признал их виновными и назначил 12 и 10 лет лишения свободы. В настоящее время солдаты РФ объявлены в розыск. Наказание захватчики будут отбывать с момента задержания.