В Одесской области осудили за госизмену гранатометчика "ДНР"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По обвинению Одесской областной прокуратуры осужден гражданин Украины за участие в террористической организации и государственную измену. Прокуроры в суде доказали, что с мая 2014 года мужчина оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении АТО/ООС.

С 24 февраля 2022 года, будучи в должности гранатометчика в составе боевого подразделения 11 отдельного мотострелкового полка "ДНР", воевал против ВСУ на территории Донецкой области. Он принимал участие в оккупации населенных пунктов Прохоровка, Каменское, Солнечное, Хлебодаровка, Донецкое, Новотроицкое, Еленовка и Березово. При боевом столкновении с подразделениями украинской армии он был взят в плен.