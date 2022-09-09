ua ru
Пт, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одесской области осудили за госизмену гранатометчика "ДНР"

Новина українською →
Одесса, Пятница 09 сентября 2022 18:01
В Одесской области осудили за госизмену гранатометчика "ДНР" Фото: в Одесской области осудили за госизмену гранатометчика "ДНР" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Одесской области гранатометчика "ДНР" осудили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По обвинению Одесской областной прокуратуры осужден гражданин Украины за участие в террористической организации и государственную измену. Прокуроры в суде доказали, что с мая 2014 года мужчина оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении АТО/ООС.

С 24 февраля 2022 года, будучи в должности гранатометчика в составе боевого подразделения 11 отдельного мотострелкового полка "ДНР", воевал против ВСУ на территории Донецкой области. Он принимал участие в оккупации населенных пунктов Прохоровка, Каменское, Солнечное, Хлебодаровка, Донецкое, Новотроицкое, Еленовка и Березово. При боевом столкновении с подразделениями украинской армии он был взят в плен.

Напомним, что в Черновицкой области задержали одесского криминального авторитета, который подозревается в помощи оккупантам.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили двух женщин во Львовской области, которые призывали поддерживать российскую армию и оправдывали преступления оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину ДНР Генеральная прокуратура Украины
NEWS
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире