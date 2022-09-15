ua ru
Чт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Воевал в Дебальцево против ВСУ: боевика "ЛНР" осудили на 14 лет

Новина українською →
Украина, Четверг 15 сентября 2022 17:05
Воевал в Дебальцево против ВСУ: боевика "ЛНР" осудили на 14 лет Фото: воевал в Дебальцево против ВСУ: боевика "ЛНР" осудили на 14 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Измаила (Одесская область) приговорили к 14 годам заключения за участие в террористической организации "ЛНР" с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Человек в 2014 году вступил в так называемую 1-й штурмовой роты подразделения "Армия Юго-Востока", "Луганский народно-освободительный батальон "Заря" на должность "командира" под позывным "Крыл", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей.

"За участие в отдельных боевых операциях на территориях населенных пунктов Металлист, Чернухино и Дебальцево награжден медалью "за отвагу" 1-й степени "ЛНР", - заявили прокуроры.

Боевика осудили на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а приговор начнут исчислять со дня его задержания.

Напомним, что в Одесской области осудили за госизмену гранатометчика "ДНР".

Также, СБУ сообщила о подозрении судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который агитировал своих знакомых за поддержку "русского мира" в Киеве.

Ранее, правоохранители задержали жителя Харьковской области во время оккупации помогал российским солдатам грабить односельчан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Одесса Дебальцево Война в Украине
NEWS
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
DAILY
Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины