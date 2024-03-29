У двох регіонах України ввели відключення світла, обмеження можуть розширити

Зазначається, що через нічну атаку аварійні відключення світла запровадити у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

У Харківській області вночі не обмежували електроенергію, але вранці через зростання споживання були введені графіки погодинних відключень. Станом на 11:30 у Харківській області знеструмлено близько 200 тисяч споживачів.

"Надвечір при зростанні споживання, можливо застосування заходів обмеження споживання в інших областях східного та дніпровського регіонів", - попереджають енергетики.

Попри нічний удар ворога, енергосистема працює збалансовано. Дефіцит електроенергії не прогнозується.