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В двух регионах Украины ввели отключения света, ограничения могут расширить

Фото: в двух регионах Украины ввели отключения света 29 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света 29 марта ввели в двух регионах Украины. Ограничения действуют в Харьковской области и Криворожском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Отмечается, что из-за ночной атаки аварийные отключения света ввести в Криворожском районе Днепропетровской области.

В Харьковской области ночью не ограничивали электроэнергию, но утром из-за роста потребления были введены графики почасовых отключений. По состоянию на 11:30 в Харьковской области обесточено около 200 тысяч потребителей.

"К вечеру при росте потребления возможно применение мер ограничения потребления в других областях восточного и днепровского регионов", - предупреждают энергетики.

Несмотря на ночной удар врага, энергосистема работает сбалансированно. Дефицит электроэнергии не прогнозируется.

 

Обстрел Украины 29 марта

Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Удар врага снова был нацелен на энергетику. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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