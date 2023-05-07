У двох районах Миколаєва зникло світло
У неділю ввечері, 7 травня, у двох районах Миколаєва зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зокрема, зникло світло в частині Інгульського та Корабельного районів.
Офіційної інформації щодо інциденту на даний момент немає. При цьому також невідомі причини знеструмлення районів.
Нагадаємо, в ніч проти 27 квітня російські окупанти атакували ракетами Миколаїв . За даними ОК "Південь", ворог випустив чотири "Калібри" з акваторії Чорного моря.
Тоді отримали поранення 23 особи та одна загинула. Серед поранених – дитина. На обстріл Миколаєва вже відреагував президент Володимир Зеленський і показав відео наслідків обстрілу міста.
Тоді внаслідок ворожого обстрілу без світла залишився один із районів Миколаєва.
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