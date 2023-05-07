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У двох районах Миколаєва зникло світло

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Миколаїв, Неділя 07 травня 2023 17:48
У двох районах Миколаєва зникло світло Фото: У двох районах Миколаєва зникло світло (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 7 травня, у двох районах Миколаєва зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, зникло світло в частині Інгульського та Корабельного районів.

Офіційної інформації щодо інциденту на даний момент немає. При цьому також невідомі причини знеструмлення районів.

Нагадаємо, в ніч проти 27 квітня російські окупанти атакували ракетами Миколаїв . За даними ОК "Південь", ворог випустив чотири "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Тоді отримали поранення 23 особи та одна загинула. Серед поранених – дитина. На обстріл Миколаєва вже відреагував президент Володимир Зеленський і показав відео наслідків обстрілу міста.

Тоді внаслідок ворожого обстрілу без світла залишився один із районів Миколаєва.

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