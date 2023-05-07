В воскресенье вечером, 7 мая, в двух районах Николаева пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, исчез свет в части Ингульского и Корабельного районов.

Официальной информации по поводу инцидента на данный момент нет. При этом также неизвестны причины обесточивания районов.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали ракетами Николаев. По данным ОК "Юг", враг выпустил четыре "Калибра" из акватории Черного моря.

Тогда получили ранения 23 человека и один погиб. Среди раненых - ребенок. На обстрелы Николаева уже отреагировал президент Владимир Зеленский и показал видео последствий обстрела города.

Тогда в результате вражеского обстрела без света остался один из районов Николаева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.