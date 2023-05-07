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В двух районах Николаева пропал свет

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Николаев, Воскресенье 07 мая 2023 17:48
В двух районах Николаева пропал свет Фото: В двух районах Николаева пропал свет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 7 мая, в двух районах Николаева пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, исчез свет в части Ингульского и Корабельного районов.

Официальной информации по поводу инцидента на данный момент нет. При этом также неизвестны причины обесточивания районов.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали ракетами Николаев. По данным ОК "Юг", враг выпустил четыре "Калибра" из акватории Черного моря.

Тогда получили ранения 23 человека и один погиб. Среди раненых - ребенок. На обстрелы Николаева уже отреагировал президент Владимир Зеленский и показал видео последствий обстрела города.

Тогда в результате вражеского обстрела без света остался один из районов Николаева.

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