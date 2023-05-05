ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У двох районах Київської області сьогодні лунатимуть вибухи: названо причину

Новость на русском →
Київська область, П'ятниця 05 травня 2023 14:31
У двох районах Київської області сьогодні лунатимуть вибухи: названо причину Ілюстративне фото: у двох районах Київської області сьогодні лунатимуть вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У п'ятницю, 5 травня, у двох районах Київської області лунатимуть вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Сьогодні у Бучанському та Вишгородському районах підрозділи ДСНС будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів.

Тому мешканці можуть чути звуки вибухи. Українців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, нещодавно на земельній ділянці у Гостомелі знайшли гранату, яка знаходилась там з періоду ворожої окупації.

Раніше у Київській області знайшли ракету від ПЗРК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Вибух
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою