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В двух районах Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: названа причина

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Киевская область, Пятница 05 мая 2023 14:31
В двух районах Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: названа причина Иллюстративное фото: в двух районах Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 5 мая, в двух районах Киевской области будут раздаваться взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Сегодня в Бучанском и Вышгородском районах подразделения ГСЧС будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов.

Поэтому жители могут слышать звуки взрывов. Украинцев призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, недавно на земельном участке в Гостомеле нашли гранату, которая находилась там с периода вражеской оккупации.

Ранее в Киевской области нашли ракету от ПЗРК.

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