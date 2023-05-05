В двух районах Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: названа причина
Иллюстративное фото: в двух районах Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы (Getty Image)
В пятницу, 5 мая, в двух районах Киевской области будут раздаваться взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
Сегодня в Бучанском и Вышгородском районах подразделения ГСЧС будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов.
Поэтому жители могут слышать звуки взрывов. Украинцев призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
Напомним, недавно на земельном участке в Гостомеле нашли гранату, которая находилась там с периода вражеской оккупации.
Ранее в Киевской области нашли ракету от ПЗРК.
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