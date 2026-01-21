У двох районах Києва понад 40 тисяч абонентів залишаються без світла після удару РФ

Він зазначив, що ситуація в Києві залишається дуже складною, там тривають екстрені відключення.

"У Дніпровському та Деснянському районі трохи більше 40 тисяч клієнтів залишаються без підключення після останнього обстрілу", - додав Коваленко.

При цьому в Дніпрі застосовуються до 4,5 черг відключень одночасно, а проміжки відключень у графіку можуть перевищувати 7 годин.

"Через пошкодження і велике навантаження на мережі, енергетики просто не можуть давати більше світла", - сказав він.

Також Коваленко додав, що морози поступово спадатимуть і це має поліпшити ситуацію зі світлом.