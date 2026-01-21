UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У двох районах Києва понад 40 тисяч абонентів залишаються без світла після удару РФ

Ілюстративне фото: у Києві складна ситуація зі світлом після удару РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Деснянському та Дніпровському районах Києва десятки тисяч абонентів залишаються без електропостачання з моменту російського удару в ніч на 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

Він зазначив, що ситуація в Києві залишається дуже складною, там тривають екстрені відключення.

"У Дніпровському та Деснянському районі трохи більше 40 тисяч клієнтів залишаються без підключення після останнього обстрілу", - додав Коваленко.

При цьому в Дніпрі застосовуються до 4,5 черг відключень одночасно, а проміжки відключень у графіку можуть перевищувати 7 годин.

"Через пошкодження і велике навантаження на мережі, енергетики просто не можуть давати більше світла", - сказав він.

Також Коваленко додав, що морози поступово спадатимуть і це має поліпшити ситуацію зі світлом.

Удари по енергетиці

Нагадаємо, російські окупанти посилено б'ють по українських енергетичних об'єктах відтоді, як в Україні настали сильні морози.

Зокрема, ворог знову завдав масованого удару по Україні в ніч на 20 січня.

За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни пошкодили енергетичний об'єкт у Київській області. Роботу Повітряних сил щодо "Шахедів" глава української держави назвав незадовільною.

До слова, нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров заявив про те, що в нашій країні має з'явитися власний антидроновий купол.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївYASNOЕлектроенергіяВимкнення світла