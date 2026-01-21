RU

В двух районах Киева более 40 тысяч абонентов остаются без света после удара РФ

Иллюстративное фото: в Киеве сложная ситуация со светом после удара РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Деснянском и Днепровском районах Киева десятки тысяч абонентов остаются без электроснабжения с момента российского удара в ночь на 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

Он отметил, что ситуация в Киеве остается очень сложной, там продолжаются экстренные отключения. 

"В Днепровском и Деснянском районе чуть более 40 тысяч клиентов остаются без подключения после последнего обстрела", - добавил Коваленко. 

При этом в Днепре применяются до 4,5 очередей отключений одновременно, а промежутки отключений в графике могут превышать 7 часов. 

"Из-за повреждений и большой нагрузки на сети, энергетики просто не могут давать больше света", - сказал он. 

Также Коваленко добавил, что морозы будут постепенно спадать и это должно улучшить ситуацию со светом. 

Удары по энергетике

Напомним, российские оккупанты усиленно бьют по украинским энергетическим объектам с момента, когда по Украине наступили сильные морозы.

В частности, враг снова нанес массированный удар по Украине в ночь на 20 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне повредили энергетический объект в Киевской области. Работу Воздушных сил по "Шахедам" глава украинского государства назвал неудовлетворительной.

К слову, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о том, что в нашей стране должен должен появиться собственный антидроновый купол.

