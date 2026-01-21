В двух районах Киева более 40 тысяч абонентов остаются без света после удара РФ

Он отметил, что ситуация в Киеве остается очень сложной, там продолжаются экстренные отключения.

"В Днепровском и Деснянском районе чуть более 40 тысяч клиентов остаются без подключения после последнего обстрела", - добавил Коваленко.

При этом в Днепре применяются до 4,5 очередей отключений одновременно, а промежутки отключений в графике могут превышать 7 часов.

"Из-за повреждений и большой нагрузки на сети, энергетики просто не могут давать больше света", - сказал он.

Также Коваленко добавил, что морозы будут постепенно спадать и это должно улучшить ситуацию со светом.