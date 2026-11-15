Частина Дніпра та Дніпропетровської області залишилася без світла через атаку РФ

"Через ворожу атаку частково залишилися без світла населені пункти Дніпровського та Камʼянського районів", - написав Ганжа.

За його словами, через знеструмлення лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів.

Водночас у регіоні продовжують працювати Пункти незламності. Там мешканці можуть зігрітися, зарядити мобільні телефони та інші гаджети, а також скористатися інтернетом.

В "Укренерго" уточнили, що внаслідок чергової атаки на енергетичний об'єкт без світла залишилися споживачі не лише на Дніпропетровщині, а й у Запорізькій області.

Через пошкодження енергообладнання в обох регіонах запровадили аварійні відключення.

У ДТЕК уточнили, що через пошкодження магістральних електромереж без електропостачання залишилися частина Дніпра та Кам'янського, а також частина Дніпровського й Кам'янського районів.

Енергетики працюють над відновленням світла. Насамперед його повертатимуть на об'єкти критичної інфраструктури.

Ремонтні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація.

