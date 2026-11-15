Частина Дніпра та Дніпропетровської області залишилася без світла через атаку РФ

У Дніпропетровській області через російську атаку 15 листопада частина населених пунктів у Дніпровському та Кам'янському районах залишилася без електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі та "Укренерго".
"Через ворожу атаку частково залишилися без світла населені пункти Дніпровського та Камʼянського районів", - написав Ганжа.
За його словами, через знеструмлення лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів.
Водночас у регіоні продовжують працювати Пункти незламності. Там мешканці можуть зігрітися, зарядити мобільні телефони та інші гаджети, а також скористатися інтернетом.
В "Укренерго" уточнили, що внаслідок чергової атаки на енергетичний об'єкт без світла залишилися споживачі не лише на Дніпропетровщині, а й у Запорізькій області.
Через пошкодження енергообладнання в обох регіонах запровадили аварійні відключення.
У ДТЕК уточнили, що через пошкодження магістральних електромереж без електропостачання залишилися частина Дніпра та Кам'янського, а також частина Дніпровського й Кам'янського районів.
Енергетики працюють над відновленням світла. Насамперед його повертатимуть на об'єкти критичної інфраструктури.
Ремонтні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація.
Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. У ніч на 15 листопада під атакою опинилися енергетичні об'єкти одразу в п'яти областях – Запорізькій, Сумській, Одеській, Житомирській та Кіровоградській.
Наслідки ударів відчули, зокрема, жителі Одеської області. Після атаки на енергетичний об'єкт ДТЕК без електропостачання залишилися близько 41 тисячі родин.
Також через російську атаку виникли перебої з електропостачанням у Запорізькій області. Значна частина жителів залишилася без світла.