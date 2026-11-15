В двух районах Днепропетровской области обесточивание после атаки РФ

"Из-за вражеской атаки частично остались без света населенные пункты Днепровского и Каменского районов", - написал Ганжа.

По его словам, из-за обесточивания больницы и объектов критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

В то же время в регионе продолжают работать Пункты несокрушимости. Там жители могут согреться, зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, а также пользоваться интернетом.

В "Укрэнерго" уточнили, что в результате очередной атаки на энергетический объект без света остались потребители не только на Днепропетровщине, но и в Запорожской области.

Из-за повреждений энергооборудования в обоих регионах были введены аварийные отключения.

Энергетики начнут ремонтные работы, как только это позволит ситуация безопасности, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.