RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В двух районах Днепропетровской области обесточивание после атаки РФ

14:21 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: энергетики ДТЭК восстанавливают поврежденное после российской атаки энергетическое оборудование (Getty Images)

В Днепропетровской области из-за российской атаки 15 ноября часть населенных пунктов в Днепровском и Каменском районах осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и "Укрэнерго".

"Из-за вражеской атаки частично остались без света населенные пункты Днепровского и Каменского районов", - написал Ганжа.

По его словам, из-за обесточивания больницы и объектов критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

В то же время в регионе продолжают работать Пункты несокрушимости. Там жители могут согреться, зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, а также пользоваться интернетом.

В "Укрэнерго" уточнили, что в результате очередной атаки на энергетический объект без света остались потребители не только на Днепропетровщине, но и в Запорожской области.

Из-за повреждений энергооборудования в обоих регионах были введены аварийные отключения.

Энергетики начнут ремонтные работы, как только это позволит ситуация безопасности, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Напомним, российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. В ночь на 15 ноября под атакой оказались энергетические объекты сразу в пяти областях – Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской.

Последствия ударов ощутили, в частности, жители Одесской области. После атаки на энергетический объект ДТЭК без электроснабжения остались около 41 тысячи семей.

Также из - за российской атаки возникли перебои с электроснабжением в Запорожской области. Значительная часть жителей осталась без света.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаДнепропетровская областьВойна России против УкраиныОтключения света