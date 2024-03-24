У двох областях України можуть ввести графіки. Яка ситуація зі світлом

"На Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання", - йдеться у повідомленні Укренерго.

Зокрема, як зазначив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, зараз відключених від електроенергії абонентів немає, однак, якщо зростатиме навантаження - можливі планові відключення з технічних причин.

"Енергетики звертаються з проханням знизити навантаження на мережі, щоб остаточно привести енергосистему в нормальний стан. Не використовуйте одночасно потужні електричні пристрої, по можливості вмикайте прилади не в піковий години", - звернувся до мешканців він.

Харків

В Харкові продовжують діяти мережеві обмеження, викликані пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури після обстрілу 22 березня. Як зазначив голова ОВА Олег Синєгубов, сьогодні АТ "Харківобленерго" почали застосовувати графіки аварійних відключень.

"Їхнє коригування триває, враховуючи складну ситуацію в електричних мережах Харківської області", - пояснив він.

Енергетики області, за його словами, продовжують відновлювати електропостачання після обстрілів окупантів.

"Працюємо над першочерговим повним заживленням обʼєктів критичної інфраструктури, що дозволить відновити повноцінну життєдіяльність міста Харкова та Харківської області", - резюмував голова ОВА.

ЗАЕС

Також під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС.

"Відновлено надійність живлення ЗАЕС - лінія, що вимикалась, повернута в роботу. На Дніпропетровщині фахівці "Укренерго" та обленерго відновили енергоживлення промисловості та теплопостачання побутових споживачів", - додали у компанії.

До того ж, в "Укренерго" додали, що ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми, але БПЛА атакували енергооб’єкти Дніпропетровської області.