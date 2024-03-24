В двух областях Украины могут быть введены графики. Какая ситуация со светом

Помимо Харькова, где продолжают действовать ограничения со светом после обстрела города 22 марта, графики могут ввести еще в двух областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
Так, в Харькове продолжают действовать сетевые ограничения, вызванные повреждением объектов энергетической инфраструктуры после обстрела 22 марта.
"В Одесской и Хмельницкой областях графики отключений могут быть применены при росте потребления", - говорится в сообщении Укрэнерго.
В частности, как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сейчас отключенных от электроэнергии абонентов нет, однако, если будет возрастать нагрузка - возможны плановые отключения по техническим причинам.
"Энергетики обращаются с просьбой снизить нагрузку на сети, чтобы окончательно привести энергосистему в нормальное состояние. Не используйте одновременно мощные электрические устройства, по возможности включайте приборы не в пиковые часы", - обратился к жителям он.
Также во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия, обеспечивающая работу резервной схемы питания Запорожской АЭС.
"Восстановлена надежность питания ЗАЭС - отключившаяся линия возвращена в работу. На Днепропетровщине специалисты "Укрэнерго" и облэнерго возобновили энергопитание промышленности и теплоснабжения бытовых потребителей", - добавили в компании.
К тому же в "Укрэнерго" добавили, что утренняя ракетная атака существенно не повлияла на работу энергосистемы, но БПЛА атаковали энергообъекты Днепропетровской области.
Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, который стал беспрецедентной атакой на энергетику страны за последнее время, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.
На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС опять оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что самая тяжелая ситуация остается в Харькове.
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