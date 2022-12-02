ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Двох катів Бучі засудили до 12 років в'язниці

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 15:58
Двох катів Бучі засудили до 12 років в'язниці Фото: російські військові відзначаються особливою жорстокістю і катують місцевих мешканців (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Двох російських військових, які катували мешканців Бучанського району, засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як зазначає Офіс генерального прокурора, обидва військові країни-агресора вдерлися до приватного будинку і, погрожуючи зброєю, били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей. Проти малечі і жінок також погрожували застосувати зброю. Після знущань окупанти забрали гроші та цінні речі, які належали постраждалим.

"Прокурори у суді довели, що на початку березня 2022 року військовослужбовці 5-ї окремої танкової бригади ЗС РФ в/ч 46108 м. Улан-Уде, перебуваючи у селі Бузова Бучанського району Київської області, жорстоко поводилися з місцевим населенням, серед яких були жінки та діти", - йдеться у повідомленні.

Двох катів Бучі засудили до 12 років в'язниці

Суд після публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Львівської обласної прокуратури визнав двох військовослужбовців ЗС РФ винними у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Їх засуджено до 12 років позбавлення волі.

Загалом РБК-Україна майже щодня повідомляє факти страшних злочинів проти людства, якими відзначаються російські військові. Так, у звільненій Снігурівці Миколаївської області було виявлено катівню, де загарбники тримали цивільних і піддавали їх знущанням.

У Харківській області виявили щонайменше 10 катівень російських загарбників.

На нещодавно звільненій території в Херсонській області було виявлено чимало тіл загиблих громадян зі слідами тортур, закатованих російськими окупантами. "Загалом станом на 17 листопада порушено 436 кримінальних проваджень за ознаками воєнних злочинів", - поінформував міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії