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Двух палачей Бучи приговорили к 12 годам тюрьмы

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Украина, Пятница 02 декабря 2022 15:58
Двух палачей Бучи приговорили к 12 годам тюрьмы Фото: российские военные отличаются особой жестокостью и истязают местных жителей (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Двух российских военных, которые пытали жителей Бучанского района, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как отмечает Офис генерального прокурора, оба военные страны-агрессора ворвались в частный дом и, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей. Против малышей и женщин также угрожали применить оружие. После издевательств оккупанты забрали деньги и ценные вещи, принадлежавшие пострадавшим.

"Прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады ВС РФ в/ч 46108 г. Улан-Удэ, находясь в селе Бузова Бучанского района Киевской области, жестоко обращались с местным населением, среди которых были женщины и дети", - говорится в сообщении.

Двух палачей Бучи приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд после публичного обвинения ювенальных прокуроров Львовской областной прокуратуры признал двух военнослужащих ВС РФ виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Они приговорены к 12 годам лишения свободы.

В целом РБК-Украина почти ежедневно сообщает факты страшных преступлений против человечества, которыми отличаются российские военные. Так, в освобожденной Снегиревке Николаевской области была обнаружена пыточная, где захватчики держали гражданских и подвергали их издевательствам.

В Харьковской области обнаружили по меньшей мере 10 застенков российских захватчиков.

На недавно освобожденной территории в Херсонской области было обнаружено немало тел погибших граждан со следами пыток, замученных российскими оккупантами. "В целом по состоянию на 17 ноября возбуждено 436 уголовных производств по признакам военных преступлений", - проинформировал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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