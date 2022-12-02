Двух палачей Бучи приговорили к 12 годам тюрьмы

Двух российских военных, которые пытали жителей Бучанского района, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Как отмечает Офис генерального прокурора, оба военные страны-агрессора ворвались в частный дом и, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей. Против малышей и женщин также угрожали применить оружие. После издевательств оккупанты забрали деньги и ценные вещи, принадлежавшие пострадавшим.

"Прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады ВС РФ в/ч 46108 г. Улан-Удэ, находясь в селе Бузова Бучанского района Киевской области, жестоко обращались с местным населением, среди которых были женщины и дети", - говорится в сообщении.

Суд после публичного обвинения ювенальных прокуроров Львовской областной прокуратуры признал двух военнослужащих ВС РФ виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Они приговорены к 12 годам лишения свободы.