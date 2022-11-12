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У звільненій Снігурівці знайшли катівню, яку облаштували російські окупанти (фото)

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Снігурівка, Субота 12 листопада 2022 06:25
У звільненій Снігурівці знайшли катівню, яку облаштували російські окупанти (фото) Фото: у Снігурівці було виявлено тортур (t.me/yigal_levin)
Автор: Володимир Костирін

У Снігурівці Миколаївської області після звільнення від російських окупантів було виявлено катівню, де загарбники тримали цивільних і піддавали знущанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна.

Зазначається, що інтервенти практикували тортури над проукраїнськи налаштованими місцевими жителями, а приміщення виявили військові ЗСУ, коли звільнили населений пункт 10 листопада.

"Катівня у Снігурівці, де рашисти катували українців та українок", - підписано кадр.

У звільненій Снігурівці знайшли катівню, яку облаштували російські окупанти (фото)

Катівня в Снігурівці (фото: t.me/yigal_levin)

Інформацію про тортури озвучили також вночі 12 листопада в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ, супроводивши посаду цим же знімком.

"У населеному пункті Снігурівка на Миколаївщині, що був захоплений російськими військами до 10 листопада, коли його звільнили українські воїни, окупанти катували місцевих жителів. Там виявили катівню, де росіяни знущалися з українців", - йдеться в публікації.

Де саме розташовувалась ця кімната тортур і в якій будівлі - не уточнюється.

При цьому варто зазначити, що за інформацією прес-служби Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, російські солдати в Снігурівці "займались беззаконням та жахливими катуваннями" у зруйнованій будівлі відділу поліції.

"Попереду багато роботи - як по встановленню закону та притягнення кожного винного до відповідальності, так і до відбудови зруйнованих будівель!" - висловився начальник ГУ Нацполіції Сергій Шайхет.

Нагадаємо, перед цим у вересні у звільненій Козачій Лопані Харківської області виявили катівню окупантів.

Додамо, що голова Нацполіції уточнив, що у Харківській області виявили щонайменше 10 катівень російських загарбників.

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