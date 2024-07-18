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На двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання: "Укренерго" збільшило час відключень

Україна, Четвер 18 липня 2024 10:30
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На двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання: "Укренерго" збільшило час відключень Фото: Відключення світла 18 липня збільшили через аварії на енергооб’єктах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дефіцит в енергосистемі України залишається значним через те, що температура в більшості регіонів перевищую 30 градусів тепла. Крім того, вийшло з ладу обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", - йдеться в повідомленні.

В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 - чотири черги, в інші години - три черги, повідомили в прес-службі.

На двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання: &quot;Укренерго&quot; збільшило час відключеньВідключення світла

Нагадаємо, останнім часом в Україні встановилася спекотна погода. Температурні рекорди в Києві оновлюються сім днів поспіль.

За даними "Укренерго", через спеку споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних рівнів.

Водночас 17 липня до енергосистеми України підключено один з атомних блоків після планового ремонту і перевантаження ядерного палива. Це повинно зменшити дефіцит.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через що було застосоване аварійне відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Це обладнання вже відремонтували.

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