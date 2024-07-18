ua en ru
Чт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На двух энергообъектах вышло из строя оборудование: "Укрэнерго" увеличило время отключений

Украина, Четверг 18 июля 2024 10:30
UA EN RU
На двух энергообъектах вышло из строя оборудование: "Укрэнерго" увеличило время отключений Фото: Отключение света 18 июля увеличили из-за аварий на энергообъектах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дефицит в энергосистеме Украины остается значительным из-за того, что температура в большинстве регионов превышает 30 градусов тепла. Кроме того, вышло из строя оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях ", - говорится в сообщении.

В других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 - четыре очереди, в другие часы - три очереди, сообщили в пресс-службе.

На двух энергообъектах вышло из строя оборудование: &quot;Укрэнерго&quot; увеличило время отключений

Отключения света

Напомним, в последнее время в Украине установилась жаркая погода. Температурные рекорды в Киеве обновляются семь дней подряд.

По данным "Укрэнерго", из-за жары потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных уровней.

В то же время, 17 июля к энергосистеме Украины подключен один из атомных блоков после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Это должно снизить дефицит.

Напомним, в ночь на 16 июля вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов, из-за чего было применено аварийное отключение в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. Это оборудование уже отремонтировано.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Отключения света
NEWS
Потери РФ за сутки: 54 артсистемы, 50 дронов и 1130 оккупантов
Потери РФ за сутки: 54 артсистемы, 50 дронов и 1130 оккупантов
DAILY
Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное