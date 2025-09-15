"Двоє живих з 25": ГУР перехопило розмову росіян про втрати у "м'ясних" штурмах

У перехопленій розмові жінка розповідає, що її родич, на ім'я Діма отримав важкі поранення під час одного з так званих "м’ясних" штурмів.

"Димка в госпіталі. Нога, короче - три дірки. І осколок у шиї... Ну, із 25 їх двоє залишилося в живих", - каже росіянка.

За інформацією ГУР, іншим російським загарбникам зі взводу пощастило менше - вони були ліквідовані.

У розвідці наголосили, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, окупанти отримають справедливу відплату.