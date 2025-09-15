UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Двоє живих з 25": ГУР перехопило розмову росіян про втрати у "м'ясних" штурмах

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українська розвідка перехопила розмову росіян, де родичка окупанта розповідає про знищений підрозділ на війні проти України. За її словами, з 25 російських солдатів вижили лише двоє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

У перехопленій розмові  жінка розповідає, що її родич, на ім'я Діма отримав важкі поранення під час одного з так званих "м’ясних" штурмів.

"Димка в госпіталі. Нога, короче - три дірки. І осколок у шиї... Ну, із 25 їх двоє залишилося в живих", - каже росіянка.

За інформацією ГУР, іншим російським загарбникам зі взводу  пощастило менше - вони були ліквідовані. 

У розвідці наголосили, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, окупанти отримають справедливу відплату.

Втрати армії РФ

За даними Генштабу ЗСУ, з 14 на 15 вересня, росіяни втратити на фронті ще 910 солдатів. Також ЗСУ знищили 35 артсистем і 84 одиниці автотехніки.

ГУРВійна в Україні