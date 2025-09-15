Росіяни втратили за добу понад 900 солдатів та багато техніки: звіт Генштабу

За останню добу, з 14 на 15 вересня, росіяни втратити на фронті ще 910 солдатів. Також ЗСУ знищили 35 артсистем і 84 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 15 серпня, на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

"На Покровському напрямку окупанти втратили 128 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили п'ять одиниць автомобільної техніки і 18 безпілотних літальних апаратів; вразили одну реактивну систему залпового вогню і одну гармату", - поінформував Генштаб.

Детальніше про ситуацію з фронту - читайте в матеріалі РБК-Україна.