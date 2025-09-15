"Двое живых из 25": ГУР перехватило разговор россиян о потерях в "мясных" штурмах

В перехваченном разговоре женщина рассказывает, что ее родственник, по имени Дима получил тяжелые ранения во время одного из так называемых "мясных" штурмов.

"Димка в госпитале. Нога, короче - три дырки. И осколок в шее... Ну, из 25 их двое осталось в живых", - говорит россиянка.

По информации ГУР, другим российским захватчикам из взвода повезло меньше - они были ликвидированы.

В разведке подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, оккупанты получат справедливое возмездие.