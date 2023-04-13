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Двоє жителів Дніпропетровської області виправдовували окупантів. Їм оголосили підозри

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Дніпропетровська область, Четвер 13 квітня 2023 15:15
Двоє жителів Дніпропетровської області виправдовували окупантів. Їм оголосили підозри Фото: Двоє жителів Дніпропетровської області виправдовували окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє жителів Дніпропетровської області виправдовували дії армії РФ у соціальних мережах. Правоохоронці виявили їх та оголосили підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Жителька Кривого Рогу у соціальній мережі неодноразово поширювала дописи антиукраїнського спрямування. Жінка у своїх постах називала українців "нацистами", бажала успіхів російським військовим у "визволенні від фашизму", а в коментарях возвеличувала російського диктатора Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

Наразі жінко затримали та помістили під варту. Житель Кам’янського району Дніпропетровської області поширював коментарі з виправдовуванням злочинів військових РФ. Судові експертизи підтвердили той факт, що обидва жителі області заперечували збройну агресію РФ проти України.

Їм повідомили про підозру, наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що мешканка Одеси збирали інформацію про місця дислокації Збройних сил України та планувала її передати окупантам. Правоохоронці виявили її та затримали.

Столичні правоохоронці затримали директора громадської організації, який підробляв росіянам документи. Він допомагав громадянам РФ виїхати за кордон.

Служба безпеки України затримала пропагандиста проросійського політика Віктора Медведчука в Хмельницькому. Він допомагав агресору у війні та закликав "поділити" Україну.

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