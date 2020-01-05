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У суботу на Донбасі дістали поранення двоє військових

Новини » Надзвичайні події     05.01.2020 - 07:57
У суботу на Донбасі дістали поранення двоє військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 4 обстріли

На Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на вибухівці та були доправлені до медичного закладу. Як передає прес-центр операції Об'єднаних сил, це сталося в суботу, 4 січня під час пересування між взводними опорними пунктами.

За минулу добу зафіксовано чотири обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися неподалік Авдіївки, Верхньоторецького та Водяного і біля населеного пункту Новолуганське.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - зазначили в прес-центрі.

У суботу на Донбасі дістали поранення двоє військових

Нагадаємо, від час святкування Нового року бойовики на Донбасі спалили житловий будинок в населеному пункті Вікторівка. Представники незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ застосували піротехнічні засоби, стрілецьку зброю і ЗУ-23-2, що призвело до пожежі.

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