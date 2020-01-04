На Донбассе боевики сожгли жилой дом во время празднования Нового года

Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Между шахтерами и боевиками произошел конфликт с применением оружия и пиротехники

Во время празднования Нового года на Донбассе боевики сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка. Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в новогоднюю ночь представители незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск применили пиротехнические средства, стрелковое оружие и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка, что привело к сожжению жилого дома.

"В новогоднюю ночь у так называемых шахтеров и российских кураторов произошла ссора, они открыли огонь из всех видов стрелкового оружия, стреляли между собой, были слышны взрывы гранат. Пламя от сожженного дома можно было видеть из украинских позиций", - сообщили украинские военные ООС.

Новорічні "розваги" окупантів За даними розвідки, під час святкування Нового року, представниками незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ з застосуванням піротехнічних засобів, стрілецької зброї та ЗУ-23-2 у населеному пункті Вікторівка було спалено житловий будинок. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 3 січня 2020 р.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов вблизи Васильевки, Новолуганского и Зайцевого.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе боевики ограничивают возможность вести наблюдение миссии ОБСЕ в приграничных районах, которые не контролируются Украиной. Ограничение наблюдения может свидетельствовать поставки вооружения и личного состава из РФ на Донбасс.