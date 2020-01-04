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На Донбассе боевики сожгли жилой дом во время празднования Нового года

Новости » Общество     04.01.2020 - 11:15
На Донбассе боевики сожгли жилой дом во время празднования Нового года
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Между шахтерами и боевиками произошел конфликт с применением оружия и пиротехники

Во время празднования Нового года на Донбассе боевики сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка. Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в новогоднюю ночь представители незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск применили пиротехнические средства, стрелковое оружие и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка, что привело к сожжению жилого дома.

"В новогоднюю ночь у так называемых шахтеров и российских кураторов произошла ссора, они открыли огонь из всех видов стрелкового оружия, стреляли между собой, были слышны взрывы гранат. Пламя от сожженного дома можно было видеть из украинских позиций", - сообщили украинские военные ООС.

Новорічні "розваги" окупантів

За даними розвідки, під час святкування Нового року, представниками незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ з застосуванням піротехнічних засобів, стрілецької зброї та ЗУ-23-2 у населеному пункті Вікторівка було спалено житловий будинок.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 3 січня 2020 р.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов вблизи Васильевки, Новолуганского и Зайцевого.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе боевики ограничивают возможность вести наблюдение миссии ОБСЕ в приграничных районах, которые не контролируются Украиной. Ограничение наблюдения может свидетельствовать поставки вооружения и личного состава из РФ на Донбасс.

Ситуация на участках разведения сил на Донбассе стабильная, - штаб Боевики сегодня дважды нарушили "тишину" на Донбассе
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