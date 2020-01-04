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На Донбассе подорвались двое военнослужащих

Новости » Происшествия     04.01.2020 - 18:25
На Донбассе подорвались двое военнослужащих
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Пострадавшие военные были госпитализированы

В субботу, 4 января 2020 года, в результате взрыва неустановленного взрывного устройства в зоне проведения операции Объединенных сил были ранены два украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, на протяжении текущих суток российско-оккупационные войска 1 раз открывали огонь по украинским позициям. Оккупанты из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли укрепления подразделений Объединенных сил в районе Новолуганского.

Кроме того, сегодня двое украинских военных подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

"Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве", - рассказали в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что контролируемые Россией боевики на Донбассе не допустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к постоянному месту хранения вооружений. Наблюдателей не пропустили через блокпосты возле населенных пунктов Заиченко, Шевченко, Мичурино, Новая Марьевка.

До этого наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на оккупированном Донбассе неотведенную реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Также в местах хранения вооружения боевиков не хватает 13 танков.

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