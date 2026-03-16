Двоє військових у СЗЧ зі зброєю напали на поліцейських: деталі стрілянини у Запоріжжі

Двоє військових, що перебували у СЗЧ, у Запоріжжі напали на поліцейських. В результаті стрілянини є загиблий та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Запорізької області.

Зазначається, що 16 березня близько 06:30 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка в Хортицькому районі міста та спробу грабежу. Прибувши на місце, патрульні виявили заявника, який вказав на двох осіб, імовірно, причетних до злочину.

Деталі нападу

Один із чоловіків почав поводитися агресивно, ігнорував законні вимоги правоохоронців зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет, і почав його перезаряджати.

Поліцейський відійшов на безпечну дистанцію до укриття, але правопорушник йшов за ним, погрожуючи предметом, схожим на зброю.

Поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли. Після цього один із правопорушників спробував втіки. Інший чоловік намагався застосувати проти патрульних газовий балончик, зрештою його затримали.

Згодом першого нападника поліцейські виявили мертвим. Правоохоронці встановили його особу – ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Його спільник також знаходиться у СЗЧ.

Справу розслідує ДБР

Зазначається, що працівники ДБР розпочали розслідування обставин інциденту у Запоріжжі, під час якого правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю.

Наразі ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.