Двое военных в СЗЧ с оружием напали на полицейских: детали стрельбы в Запорожье

Двое военных, находившихся в СЗЧ, в Запорожье напали на полицейских. В результате стрельбы есть погибший и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Запорожской области.

Отмечается, что 16 марта около 06:30 экипаж патрульной полиции получил вызов об избиении мужчины в Хортицком районе города и попытке грабежа. Прибыв на место, патрульные обнаружили заявителя, который указал на двух человек, предположительно, причастных к преступлению.

Детали нападения

Один из мужчин начал вести себя агрессивно, игнорировал законные требования правоохранителей остановиться и достал предмет, похожий на пистолет, и начал его перезаряжать.

Полицейский отошел на безопасную дистанцию до укрытия, но правонарушитель шел за ним, угрожая предметом, похожим на оружие.

Полицейский применил табельное огнестрельное оружие, осуществив два выстрела. После этого один из правонарушителей попытался бежать. Другой мужчина пытался применить против патрульных газовый баллончик, в конце концов его задержали.

Впоследствии первого нападающего полицейские обнаружили мертвым. Правоохранители установили его личность - им оказался военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть. Его сообщник также находится в СВЧ.

Дело расследует ГБР

Отмечается, что работники ГБР начали расследование обстоятельств инцидента в Запорожье, во время которого правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие.

Сейчас ГБР начало уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.