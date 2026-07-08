Двоє росіян готували теракт на оборонному об'єкті у Німеччині

На кордоні Сербії та Угорщини спецпризначенці затримали двох агентів Росії, які, за версією слідства, погодилися за гроші готувати диверсії в Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Двоє чоловіків домовилися з російською розвідкою підготувати диверсію та теракт за грошову винагороду. За даними слідства, вони мали намір атакувати оборонний об'єкт у Німеччині.
Затримання відбулося на кордоні між Сербією та Угорщиною, куди приїхали підозрювані.
Під час перевірки в багажі чоловіків виявили вибуховий пристрій. За інформацією Bild, напад міг бути спрямований проти підприємства, яке відіграє важливу роль у підтримці України в боротьбі проти російської агресії.
Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добрінт під час презентації щорічного звіту Федерального відомства з охорони конституції розповідав про підготовку теракту з використанням вибухівки, ціллю якого мала стати Німеччина.
"Нам вдалося цьому запобігти, взявши під приціл осіб, які готували напад", - заявив він.
Нагадаємо, нещодавно в Чехії сталася пожежа на оборонному заводі в Пардубіце. Відповідальність за підпал взяла на себе група, яка протестує проти постачання зброї Ізраїлю.
Служба безпеки України також викрила 16-річного харків'янина, якого завербувала Росія для пошуку виконавців терактів в Україні. Підліток, перебуваючи в Євросоюзі, підшукував "кандидатів" і передавав їх на прямий контакт із російськими спецслужбістами.