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Двоє росіян готували теракт на оборонному об'єкті у Німеччині

08:34 08.07.2026 Ср
2 хв
Як ціль нападу в Німеччині пов'язана з Україною?
aimg Олена Чупровська
Фото: Агенти РФ на кордоні Угорщини та Сербії готували теракт у Німеччині (Getty Images)

На кордоні Сербії та Угорщини спецпризначенці затримали двох агентів Росії, які, за версією слідства, погодилися за гроші готувати диверсії в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Що відомо про затримання

Двоє чоловіків домовилися з російською розвідкою підготувати диверсію та теракт за грошову винагороду. За даними слідства, вони мали намір атакувати оборонний об'єкт у Німеччині.

Затримання відбулося на кордоні між Сербією та Угорщиною, куди приїхали підозрювані.

Небезпечний вантаж у багажі

Під час перевірки в багажі чоловіків виявили вибуховий пристрій. За інформацією Bild, напад міг бути спрямований проти підприємства, яке відіграє важливу роль у підтримці України в боротьбі проти російської агресії.

Німеччина вже попереджала про загрозу

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добрінт під час презентації щорічного звіту Федерального відомства з охорони конституції розповідав про підготовку теракту з використанням вибухівки, ціллю якого мала стати Німеччина.

"Нам вдалося цьому запобігти, взявши під приціл осіб, які готували напад", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно в Чехії сталася пожежа на оборонному заводі в Пардубіце. Відповідальність за підпал взяла на себе група, яка протестує проти постачання зброї Ізраїлю.

Служба безпеки України також викрила 16-річного харків'янина, якого завербувала Росія для пошуку виконавців терактів в Україні. Підліток, перебуваючи в Євросоюзі, підшукував "кандидатів" і передавав їх на прямий контакт із російськими спецслужбістами.

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