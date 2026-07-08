Двоє росіян готували теракт на оборонному об'єкті у Німеччині

Що відомо про затримання

Двоє чоловіків домовилися з російською розвідкою підготувати диверсію та теракт за грошову винагороду. За даними слідства, вони мали намір атакувати оборонний об'єкт у Німеччині.

Затримання відбулося на кордоні між Сербією та Угорщиною, куди приїхали підозрювані.

Небезпечний вантаж у багажі

Під час перевірки в багажі чоловіків виявили вибуховий пристрій. За інформацією Bild, напад міг бути спрямований проти підприємства, яке відіграє важливу роль у підтримці України в боротьбі проти російської агресії.

Німеччина вже попереджала про загрозу

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добрінт під час презентації щорічного звіту Федерального відомства з охорони конституції розповідав про підготовку теракту з використанням вибухівки, ціллю якого мала стати Німеччина.

"Нам вдалося цьому запобігти, взявши під приціл осіб, які готували напад", - заявив він.