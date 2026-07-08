Двое россиян готовили теракт на оборонном объекте в Германии

На границе Сербии и Венгрии были задержаны два агента России, которые, по версии следствия, согласились за деньги готовить диверсии в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .
Двое мужчин договорились с российской разведкой подготовить диверсию и теракт за денежное вознаграждение. По данным следствия, они намеревались атаковать оборонный объект в Германии.
Задержание произошло на границе между Сербией и Венгрией, куда приехали подозреваемые.
В ходе проверки в багаже мужчин обнаружили взрывное устройство. По информации Bild, нападение могло быть направлено против предприятия, которое играет важную роль в поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.
Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добринт во время презентации ежегодного отчета Федерального ведомства по охране конституции рассказывал о подготовке теракта с использованием взрывчатки, целью которой должна была стать Германия.
"Нам удалось это предотвратить, взяв под прицел лиц, готовивших нападение", - заявил он.
Напомним, недавно в Чехии произошел пожар на оборонном заводе в Пардубице. Ответственность за поджог взяла на себя группа, протестующая против поставок оружия Израилю.
Служба безопасности Украины также разоблачила 16-летнего харьковчанина, которого завербовала Россия для поиска исполнителей терактов в Украине. Подросток, находясь в Евросоюзе, подыскивал "кандидатов" и передавал их прямому контакту с российскими спецслужбистами.