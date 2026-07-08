RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Двое россиян готовили теракт на оборонном объекте в Германии

08:34 08.07.2026 Ср
2 мин
Как цель нападения в Германии связана с Украиной?
aimg Елена Чупровская
Фото: Агенты РФ на границе Венгрии и Сербии готовили теракт в Германии (Getty Images)

На границе Сербии и Венгрии были задержаны два агента России, которые, по версии следствия, согласились за деньги готовить диверсии в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Что известно о задержании

Двое мужчин договорились с российской разведкой подготовить диверсию и теракт за денежное вознаграждение. По данным следствия, они намеревались атаковать оборонный объект в Германии.

Задержание произошло на границе между Сербией и Венгрией, куда приехали подозреваемые.

Опасный груз в багаже

В ходе проверки в багаже мужчин обнаружили взрывное устройство. По информации Bild, нападение могло быть направлено против предприятия, которое играет важную роль в поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.

Германия уже предупреждала об угрозе

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добринт во время презентации ежегодного отчета Федерального ведомства по охране конституции рассказывал о подготовке теракта с использованием взрывчатки, целью которой должна была стать Германия.

"Нам удалось это предотвратить, взяв под прицел лиц, готовивших нападение", - заявил он.

Напомним, недавно в Чехии произошел пожар на оборонном заводе в Пардубице. Ответственность за поджог взяла на себя группа, протестующая против поставок оружия Израилю.

Служба безопасности Украины также разоблачила 16-летнего харьковчанина, которого завербовала Россия для поиска исполнителей терактов в Украине. Подросток, находясь в Евросоюзе, подыскивал "кандидатов" и передавал их прямому контакту с российскими спецслужбистами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
СербияТеракт