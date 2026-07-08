Двое россиян готовили теракт на оборонном объекте в Германии

Что известно о задержании

Двое мужчин договорились с российской разведкой подготовить диверсию и теракт за денежное вознаграждение. По данным следствия, они намеревались атаковать оборонный объект в Германии.

Задержание произошло на границе между Сербией и Венгрией, куда приехали подозреваемые.

Опасный груз в багаже

В ходе проверки в багаже мужчин обнаружили взрывное устройство. По информации Bild, нападение могло быть направлено против предприятия, которое играет важную роль в поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.

Германия уже предупреждала об угрозе

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добринт во время презентации ежегодного отчета Федерального ведомства по охране конституции рассказывал о подготовке теракта с использованием взрывчатки, целью которой должна была стать Германия.

"Нам удалось это предотвратить, взяв под прицел лиц, готовивших нападение", - заявил он.