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Двое пострадавших и обрыв электросетей: последствия урагана в Одессе

Среда 08 июля 2020 обновлено 10:25
Двое пострадавших и обрыв электросетей: последствия урагана в Одессе
Фото: ураган в Одессе (odessa.online)
Автор: Анастасия Рокитна

В результате урагана были повалены более 60 деревьев

Непогода в Одессе повалила 63 дерева и оборвала 22 электросети. В результате непогоды пострадали двое человек.

Об этом сообщает издание "Думская".

В реанимации лежит 44-летний мужчина. Его состояние тяжелое: политравма, переломы ребер, голени. Еще один пострадавший - в хирургии. У него перелом ребер.

Отметим, также в Одесской области прошел ливень с грозами, градом и шквалистым ветром.

Напомним, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильные порывы ветра до 20 м/с.

Отметим, что в Ивано-Франковской области планируют выплачивать компенсации пострадавшим от наводнений от 20 до 300 тысяч гривен.

Кроме того, в конце июня Кабинет министров выделил 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений на западной Украине.

Добавим, Верховная рада одобрила выделение 2 миллиардов гривен на преодоление последствий наводнений.

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