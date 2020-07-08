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Двоє постраждалих та обрив електромереж: наслідки урагану в Одесі

Середа 08 липня 2020 оновлено 10:25
Двоє постраждалих та обрив електромереж: наслідки урагану в Одесі
Фото: ураган в Одесі (odessa.online)
Автор: Анастасия Рокитна

В результаті урагану повалило більше 60 дерев

Негода в Одесі повалила 63 дерева та обірвала 22 електромережі. В результаті негоди постраждали двоє людей.

Про це повідомляє видання "Думская".

У реанімації лежить 44-річний чоловік. Його стан важкий: політравма, переломи ребер, гомілки. Ще один потерпілий - у хірургії. У нього перелом ребер.

Зазначимо, також в Одеській області пройшла злива з грозами, градом і шквалистим вітром.

Нагадаємо, в Україні очікується погіршення погодних умов, синоптики прогнозують дощі, грози та сильні пориви вітру до 20 м/с.

Зазначимо, в Івано-Франківській області планують виплачувати компенсації постраждалим від повеней від 20 до 300 тисяч гривень.

Крім того, наприкінці червня Кабінет міністрів виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повеней на західній Україні.

Додамо, Верховна рада схвалила виділення 2 мільярдів гривень на подолання наслідків повеней.

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