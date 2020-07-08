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В Украине объявили штормовое предупреждение

Среда 08 июля 2020 обновлено 08:33
В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото: ухудшение погодных условий в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Киевской области и в столице прогнозируют грозовые дожди, а также град и шквалы до 20 м/с

Сегодня, 8 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильные порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в западных областях днем будут наблюдаться грозы, местами порывы ветра и шквалы от 15 до 20 м/с. В отдельных районах будет идти град (І уровень опасности, желтый).

В Киевской области и в столице прогнозируют грозовые дожди, а также град и шквалы до 20 м/с (І уровень опасности).

Напомним, сегодня дожди передавали в трех западных областях, а температура в Украине будет колебаться от +19 до +33 градусов тепла.

Кроме того, ранее сообщалось, что погода в Украине 8 июля, в среду, порадует жителей нашей страны небольшим снижением температуры.

Добавим, масштабные пожары в Луганской области уничтожили уже почти 5 гектаров территории.

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