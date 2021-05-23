ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Двое мужчин открыли стрельбу в Миннеаполисе: двое погибли и восемь человек пострадали

Новина українською →
Миннеаполис, Воскресенье 23 мая 2021 06:57
Двое мужчин открыли стрельбу в Миннеаполисе: двое погибли и восемь человек пострадали Фото: Двое мужчин начали стрельбу в Миннеаполисе (minnesota.cbslocal.com)
Автор: Артур Родивилов

Двое мужчин открыли стрельбу в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота). Двое погибли и восемь человек пострадали.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Предварительное расследование показало, что два человека, стоявшие в центре Миннеаполиса, начали словесную перепалку. Оба вытащили пистолеты и начали стрелять друг в друга.

По предварительной информации, из 10 жертв все взрослые - 5 мужчин и 5 женщин. Двое погибших - мужчины. Один человек находится в критическом состоянии, а в остальных семи травмы, не угрожающие жизни. Большинство раненых госпитализировали в Медицинский центр округа Хеннепин.

23-летний Джаван Контрейл Кэрролл был арестован в соседнем Блумингтоне по подозрению в убийстве. Он доставлен в тюрьму округа Хеннепин. Как отмечается, Джаван Контрейл Кэрролл пока единственный подозреваемый. Полиция считает, что другой стрелок был одним из двух убитых мужчин.

Несколько дней назад в Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек.

Напомним, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.

Также во Флориде устроили стрельбу в торговом центре. В результате пострадали минимум пять человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Стрельба
NEWS
WBO санкционировала бой Усика с Джошуа
WBO санкционировала бой Усика с Джошуа
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия