Двоє чоловіків відкрили стрілянину в Міннеаполісі: двоє загинули і вісім осіб постраждали

Попереднє розслідування показало, що дві людини, що стояли в центрі Міннеаполіса, почали словесну перепалку. Обидва витягли пістолети і почали стріляти один в одного.

За попередньою інформацією, з 10 жертв всі дорослі - 5 чоловіків і 5 жінок. Двоє загиблих - чоловіки. Одна людина знаходиться в критичному стані, а в інших семи травми, що не загрожують життю. Більшість поранених госпіталізували в медичний центр округу Хеннепін.

23-річний Джаван Контрейл Керролл був заарештований в сусідньому Блумінгтоні за підозрою у вбивстві. Він доставлений до в'язниці округу Хеннепін. Як зазначається, Джаван Контрейл Керролл поки єдиний підозрюваний. Поліція вважає, що інший стрілець був одним з двох убитих чоловіків.