Двое членов НКРЭКУ ушли в отставку

Члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Александр Формагей и Евгений Маглеванный решили выйти из состава комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Формагея в Facebook.

Формагей заявил, что таким образом, они "предоставляют возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому перезагрузить регуляторный орган новыми людьми и идеями".

"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили уйти из комиссии, чтобы предоставить возможность президенту Украины перезагрузить регуляторный орган новыми людьми и идеями. Хотим поблагодарить всех за совместную работу и поддержку. Надеемся, что регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе. Свое будущее пока связываем с обучением", - написал Формагей.

Кроме этого он пояснил, что поскольку после их отставки кворум будет потерян, на заседании регулятора могут временно назначить членов комиссии на 3 месяца.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. Его и еще пятерых человек подозревают в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд гривен убытков.

РБК-Украина также писало, что Соломенский районный суд Киева избрал мерой пресечения для бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка содержания под стражей.