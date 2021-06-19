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Движение на трассе Киев-Чоп полностью возобновили после тройного ДТП

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Львовская область, Суббота 19 июня 2021 03:30
Движение на трассе Киев-Чоп полностью возобновили после тройного ДТП Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (lv.npu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Движение на трассе Киев-Чоп между населенными пунктами Кизлов и Буск полностью возобновлено. Патрульные обеспечили движение по всем полосам.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

Затор в несколько километров длиной в обе стороны трассы Киев-Чоп возник около 9:00 18 июня в результате тройного ДТП - два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, перевозившим битум.

Грузовик упал на бок и его развернуло поперек дороги, что серьезно усложнило движение на этом участке трассы.

Водитель одного из легковых автомобилей скончался в больнице от полученных травм, а водитель грузовика госпитализирован.

Напомним, ранее на трассе под Киевом произошло смертельное ДТП, в результате движение было ограничено.

А в Винницкой области смертельное ДТП устроил пьяный полицейский.

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