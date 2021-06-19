Движение на трассе Киев-Чоп полностью возобновили после тройного ДТП
Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (lv.npu.gov.ua)
Движение на трассе Киев-Чоп между населенными пунктами Кизлов и Буск полностью возобновлено. Патрульные обеспечили движение по всем полосам.
Затор в несколько километров длиной в обе стороны трассы Киев-Чоп возник около 9:00 18 июня в результате тройного ДТП - два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, перевозившим битум.
Грузовик упал на бок и его развернуло поперек дороги, что серьезно усложнило движение на этом участке трассы.
Водитель одного из легковых автомобилей скончался в больнице от полученных травм, а водитель грузовика госпитализирован.
Напомним, ранее на трассе под Киевом произошло смертельное ДТП, в результате движение было ограничено.
А в Винницкой области смертельное ДТП устроил пьяный полицейский.