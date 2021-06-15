На трассе под Киевом произошло смертельное ДТП, движение транспорта ограничено

На автодороге М-07 Киев-Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным случаем. На месте работают правоохранители, которые ограничили движение транспорта.

Авария произошла на 49 км автодороги в Бучанском районе. Там столкнулись грузовик Mercedes и легковой автомобиль Volkswagen. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия.

Полицейские занимаются регулированием движения. Так, на указанном участке движение временно ограничено.

На месте работают следователи, спасатели и полицейские.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздерживайтесь от поездки по вышеуказанному маршруту", - говорится в сообщении.