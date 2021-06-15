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На трассе под Киевом произошло смертельное ДТП, движение транспорта ограничено

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Вторник 15 июня 2021 08:28
На трассе под Киевом произошло смертельное ДТП, движение транспорта ограничено Фото: под Киевом произошло смертельное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На автодороге М-07 Киев-Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным случаем. На месте работают правоохранители, которые ограничили движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Авария произошла на 49 км автодороги в Бучанском районе. Там столкнулись грузовик Mercedes и легковой автомобиль Volkswagen. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия.

Полицейские занимаются регулированием движения. Так, на указанном участке движение временно ограничено.

На месте работают следователи, спасатели и полицейские.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздерживайтесь от поездки по вышеуказанному маршруту", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера на трассе Дева-Недлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую Республику. Погибли двое украинцев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель совершил 18 дорожно-транспортных происшествий за сутки.

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