Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Винницкой области

В Винницкой области патрульный устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате погибла женщина, еще один человек пострадал.

По предварительной информации, полицейский за рулем легкового авто не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован (тяжесть полученных телесных повреждений в настоящее время устанавливается), двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан на месте ДТП.

Предварительная квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшие смерть потерпевшего.