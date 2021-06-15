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Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Винницкой области

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Винницкая область, Вторник 15 июня 2021 14:07
Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Винницкой области Фото: в Винницкой области произошло ДТП (dbr.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Винницкой области патрульный устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате погибла женщина, еще один человек пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, полицейский за рулем легкового авто не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован (тяжесть полученных телесных повреждений в настоящее время устанавливается), двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан на месте ДТП.

Предварительная квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшие смерть потерпевшего.

Напомним, на трассе Дева-Недлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую Республику. Погибли двое украинцев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель совершил 18 дорожно-транспортных происшествий за сутки.

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