Движение в Стамбульском проливе заблокировано из-за судна, направлявшегося в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции, передает Anadolu .

"На место происшествия направили два буксира Kurtarma-5 и Kurtarma-6 и катер KEGM-5", - пишет издание.

Как сообщалось, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

При этом в Турции заявили о том, что вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины планируется увеличить.

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