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Рух у Стамбульській протоці заблокований через судно, яке прямувало в Україну

Фото: рух у Стамбульській протоці заблоковано (aa.com.tr)
Автор: Наталія Гурковська

Рух суден у Стамбульській протоці припинено через несправність суховантажного судна, яке прямувало в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління берегової охорони Туреччини, повідомляє Anadolu.

Так, 107-метрове суховантажне судно BRIZA кинуло якір у районі Канділлі через поломку механізмів.

"На місце події направили два буксири Kurtarma-5 та Kurtarma-6 та катер KEGM-5", - пише видання.

Співробітникам турецької берегової охорони вдалося пришвартувати суховантажне судно в районі Ахиркапи.

Як повідомлялось, з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

При цьому у Туреччині заявили про те, що вивезення сільськогосподарської продукції з України планується збільшити.

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