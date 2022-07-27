Партизаны ликвидировали группу россиян под Херсоном: найдены секретные документы

В Херсонской области представители украинского движения сопротивления ликвидировали группу оккупантов и получили их документы, среди которых карты и шифры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВСУ .

"Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию. Что ж, у россиян по прогнозам впереди одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ", - говорится в сообщении.

На сайте добавляют, что опубликованные документы лишь часть того, что удалось добыть представителям движения сопротивления.