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Партизани ліквідували групу росіян під Херсоном: знайдено секретні документи

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Херсон, Середа 27 липня 2022 16:57
Партизани ліквідували групу росіян під Херсоном: знайдено секретні документи Фото: Рух опору ліквідував групу росіян під Херсоном (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Херсонській області представники українського руху опору ліквідували групу окупантів та здобули їх документи, серед яких мапи та шифри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ.

"Представники групи опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію. Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

На сайті додають, що опубліковані документи, лише частина того, чим вдалося заволодіти представникам руху опору.

Нагадаємо, Збройні сили України в ніч на 27 липня завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Рух по шляхопроводу перекрито.

Як повідомлялося, ЗСУ зачистили звільнену Андріївку Херсонської області і виконали 300 вогневих завдань, а також знищили 89 загарбників, ворожі склади та техніку росіян.

Крім того, відомо, що українські партизани на захоплених територіях підтримують зв'язок із військовим командуванням.

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Херсонская область
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