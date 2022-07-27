Партизани ліквідували групу росіян під Херсоном: знайдено секретні документи
В Херсонській області представники українського руху опору ліквідували групу окупантів та здобули їх документи, серед яких мапи та шифри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ.
"Представники групи опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію. Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
На сайті додають, що опубліковані документи, лише частина того, чим вдалося заволодіти представникам руху опору.
Нагадаємо, Збройні сили України в ніч на 27 липня завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Рух по шляхопроводу перекрито.
Як повідомлялося, ЗСУ зачистили звільнену Андріївку Херсонської області і виконали 300 вогневих завдань, а також знищили 89 загарбників, ворожі склади та техніку росіян.
Крім того, відомо, що українські партизани на захоплених територіях підтримують зв'язок із військовим командуванням.
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