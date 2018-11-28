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Движение на всех пунктах пропуска на западной границе разблокировали

Новости » Общество    28.11.2018 - 17:20
Движение на всех пунктах пропуска на западной границе разблокировали
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Работа всех пунктов пропуска нормализована

Все пункты пропуска на участке западной границы сейчас работают в штатном режиме. Владельцы автомобилей на иностранной регистрации ("евроблях") разблокировали все подъездные пути, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

В пресс-службе сообщили, что работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована.

"Меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Отметим, 27 ноября владельцы авто на иностранной регистрации ("евроблях") проводили акции на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.

РБК-Украина писало, что сервисные центры Министерства внутренних дел готовы регистрировать растаможенные авто в круглосуточном режиме.

Новые законы о растаможке "евроблях" вступили в силу 25 ноября. Один из них изменил  модель акцизного налога, в частности, ввел базовые ставки акциза. Также к базовым ставкам будут применяться два коэффициента, которые зависят от объема двигателя и возраста автомобиля.  

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