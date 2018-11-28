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Рух на всіх пунктах пропуску на західному кордоні розблокували

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 17:20
Рух на всіх пунктах пропуску на західному кордоні розблокували
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Робота всіх пунктів пропуску нормалізована

Всі пункти пропуску на ділянці західного кордону зараз працюють у штатному режимі. Власники автомобілів на іноземній реєстрації ("евроблях") розблокували всі під'їзні шляхи, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

У прес-службі повідомили, що робота всіх пунктів пропуску на ділянці західного кордону нормалізована.

"Заходи прикордонного контролю і пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху співробітники Держприкордонслужби здійснюють в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 27 листопада власники авто на іноземній реєстрації ("евроблях") проводили акції на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.

РБК-Україна писало, що сервісні центри Міністерства внутрішніх справ готові реєструвати розмитнені авто в цілодобовому режимі.

Нові закони про розмитнення "евроблях" набули чинності 25 листопада. Один з них змінив модель акцизного податку, зокрема, ввів базові ставки акцизу. Також до базових ставок будуть застосовуватися два коефіцієнти, які залежать від об'єму двигуна та віку автомобіля.

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